30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray forması giymek istiyorum"

Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz, A Spor canlı yayınında Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Hatayspor ile kalan 6 maçı da kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz diye konuşan Karadeniz, "Yabancı sayısı ülkemizde çok fazla bu sayı Türk isimlere büyük engel." ifadelerini kullandı. Ayrıca Galatasaray'a dair flaş bir itirafta bulunan tecrübeli futbolcu, "Hayallerimi süsleyen takım Galatasaray. Galatasaray forması giymek istiyorum." dedi.
30.05.2020
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