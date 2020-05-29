29 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'a gurbetçi golcü

Galatasaray Bundesliga 2'de sergilediği performansla beğeni toplayan Serdar Dursun'un gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Darmstadt 98 ile temasa geçecek.
29.05.2020
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