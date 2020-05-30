Galatasaray Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için sezon sonunu bekliyor

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transferlerini açıklamak için sezon sonunu bekliyor. Sivasspor ile sözleşme uzatmayan iki oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlamaları Mert Hakan ve Emre üzerine yapılmaya başlandı.

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