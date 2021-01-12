12 Ocak 2021, Salı

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Başakşehir'dan flaş talep! İrfan Can Kahveci karşılığında o futbolcuyu istediler...

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçından sonra Teknik Direktör Fatih Terim, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci ve Visca'yı istediğini duyurmuştu. Bu transfer hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Başakşehir, İrfan Can Kahveci karşılığında yıldız futbolcuyu istedi. İşte detaylar...
12.01.2021
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