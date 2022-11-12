BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY CANLI İZLE | Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY CANLI İZLE | Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Fatih Terim Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Başakşehir - Galatasaray maçını CANLI izle...
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