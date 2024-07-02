Galatasaray'dan Michy Batshuayi videosu!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, yeni sezon için kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'yi böyle duyurdu.
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