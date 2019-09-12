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Linnes liste dışı kaldı
Galatasaray 2019-2020 sezonunun ilk yarı kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. Galatasaray'da Norveçli yıldız listeye dahil edilmedi.
12.09.2019
Galatasaray'ın 28 kişilik kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Norveçli sağ bek Martin Linnes liste dışı kaldı. Yabancı sınırına takılan 27 yaşındaki futbolcu ilk yarıda forma giyemeyecek. Galatasaray'ın federasyona bildirdiği 28 kişil kadroda şu isimler yer alıyor.
Muslera, Okan Kocuk, Mariano, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Steven Nzonzi, Donk, Celil Yüksel, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Mario Lemina, Seri, Atalay Babacan, Feghouli, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Belhanda, Adem Büyük, Babel, Andone, Falcao.
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