21 Şubat 2019, Perşembe

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Aslan'ın deplasman kabusu

Galatasaray deplasmanda oynayacağı Benfica karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 279. randevusuna çıkacak.
21.02.2019

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