21 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray büyük bir takım
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve İspanyol futbolcu Alejandro Grimaldo, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi...
21.02.2019
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