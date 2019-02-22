22 Şubat 2019, Cuma
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Fatih Terim'den Diagne açıklaması
Benfica yenilgisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, devre arasında Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Diagne'yi değerlendirdi.
22.02.2019
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