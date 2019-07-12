12 Temmuz 2019, Cuma

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Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Arda Turan ismi gündeme gelmiş ve teknik direktör Fatih Terim'in yıldız futbolcuyu takımda görmek istediği iddia edilmişti. Transfer Raporu programına canlı yayında bağlanan A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın Arda Turan için herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi.
12.07.2019

Emre Kaplan'ın Galatasaray'ın transfer gündemine dair aktardığı bilgiler şu şekilde:

FEJSA İÇİN TERİM'İN ONAYI BEKLENİYOR

"Galatasaray'ın Fejsa için bir girişimi var. Benfica, Galatasaray 3 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Oyuncu tarafında da durum oldukça pozitif. Fejsa'nın transferi için Fatih Terim'in onayı bekleniyor."

ARDA TURAN İÇİN HERHANGİ BİR PLAN YOK

"Galatasaray'ın Arda Turan ile ilgili herhangi bir planı yok. Arda, Fatih Terim'in listesinde hiçbir zaman olmadı."

EMRE MOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

"Emre Mor hafta içerisinde İstanbul'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varıldıktan sonra menajerlik şirketiyle ilgili bir problem ortaya çıktı. Galatasaray, bu problemle ilgili ipleri Emre Mor'a bırakmış durumda. Galatasaray tarafı bu problemle ilgilenmiyor. Emre Mor ve menajeri bu problemi önemli ölçüde çözdü. Galatasaray birkaç gün içerisinde Emre Mor transferini noktalayacak gibi gözüküyor."

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