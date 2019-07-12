12 Temmuz 2019, Cuma
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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak
Galatasaray'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-kırmızılılar, ibra sorununu da atlamasıyla transferde atağa kalkmayı planlıyor. Diagne'nin takımdan gönderileceğinin kesinleşmesinin ardından Mitroglu'ndan da beklediği verimi alamayan Terim ve ekibi golcü transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Adaylar arasında ön plana çıkan isim de belli oldu... İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 19:47
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