12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak

Galatasaray'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-kırmızılılar, ibra sorununu da atlamasıyla transferde atağa kalkmayı planlıyor. Diagne'nin takımdan gönderileceğinin kesinleşmesinin ardından Mitroglu'ndan da beklediği verimi alamayan Terim ve ekibi golcü transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Adaylar arasında ön plana çıkan isim de belli oldu... İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 19:47
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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne satılınca resmen açıklanacak

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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