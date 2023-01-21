GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Mauro Icardi sözleri! "Farklı bir kumaş"
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maçı 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Icardi farklı bir kumaş. Oyun içinde al-ver pasları da güzel. Takım arkadaşları ile kumaş farkı var. İpek gibi. Bazı şeyler çalışarak oluyor ama bazı şeyler de Allah vergisi." dedi. | Galatasaray haberleri
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