Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'den dikkat çeken sözler geldi.
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