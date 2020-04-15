Galatasaray'da Radamel Falcao indirimi kabul etti

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, maaş indirimini kabul etti. Falcao, yıllık 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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