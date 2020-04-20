20 Nisan 2020, Pazartesi
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Adem Büyük köpeğiyle birlikte çalışıyor
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı evde yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Çalışmaları esnasında 32 yaşındaki futbolcunun köpeği de eşlik ediyor.
20.04.2020
Dünyayı saran corona virüsü tehlikesinden dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için antrenmanlarını evlerinde yapıyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük de antrenmanlarına evde devam ediyor. Adem, sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları paylaştı. 32 yaşındaki futbolcuya çalışmaları sırasında köpeği de eşlik etti.
Adem Büyük başka bir yaptığı paylaşımında ise, "Yeniden yükseğe, hep birlikte çıkacağımız sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle... O güne dek, evde kal TÜRKİYE'm" notunu yazdı.
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