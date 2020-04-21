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Mehmet Özcan: Galatasaray amatör branşlarda yabancı oyunculara yatırım yapmayacak

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde amatör şubeler ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamaların yönetimi rahatsız ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili Spor Gündemi programında konuşan A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, sarı-kırmızılı takımın amatör branşlarda yabancı oyuncuya yatırım yapnayacağını söyledi.
21.04.2020
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