Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısında üyelere seslendi. Albayrak, "Geçen sezon Galatasaray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Beklenmedik ve hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar, cezalar ve haksızlıklara maruz kaldık" diye konuştu.

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