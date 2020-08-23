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Lech Poznan'dan Jozwiak ve Moder açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Kamil Jozwiak ve Jakub Moder ile ilgili Lech Poznan Teknik Direktörü Dariusz Zuraw'dan açıklama geldi.
23.08.2020
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