Galatasaray Ismaila Coulibaly ile anlaşmaya vardı

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların orta saha için Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen İsmaila Coulibaly ile anlaştığı belirtildi.

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