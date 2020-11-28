28 Kasım 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Abdurrahim Albayrak: Diagne'yi almak isteyenlerin 15 milyon euro vermeleri lazım
Galatasaray 2. başkanı Abdurahim Albayrak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı." dedi.
28.11.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln
- Isabelle Haak grubun en iyi oyuncusu seçildi!
- GOL | Borussia Dortmund 1-2 Köln
- Süper Lig ekibinin yeni hocasını canlı yayında açıkladı
- Yalçın Ayhan: "Mert Hakan, Çok Büyük Yeteneklere Sahip" / Son Sayfa / 22.11.2020
- Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında!
- Avcı: Takım savunmasını iyi yaptık
- GOL | Borussia Dortmund 0-1 Köln
- Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması! "Onu almak isteyen..."
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları