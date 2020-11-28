Abdurrahim Albayrak: Diagne'yi almak isteyenlerin 15 milyon euro vermeleri lazım

Galatasaray 2. başkanı Abdurahim Albayrak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı." dedi.

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