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️ Hıncal Uluç: Fatih Öztürk Galatasaray'a Muslera'dan daha yararlı

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleye transfer edilen Fatih Öztürk için Uluç, "Fatih, Muslera'dan daha yararlı Galatasaray'a. Fatih oyunu hızlı başlatıyor" ifadelerini kullandı.
25.09.2020
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