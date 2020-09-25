️ Hıncal Uluç: Fatih Terim bu ülkenin gelmiş geçmiş en başarılı hocalarından biri

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'e de değinen Uluç, "Fatih Terim bu ülkenin gelmiş geçmiş en başarılı hocalarından biri" dedi.

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