Tolga Ciğerci Bundesliga'ya dönüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Tolga Ciğerci, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinin sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Max Kruse'yi de istediği öğrenildi.

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