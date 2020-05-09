09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Tolga Ciğerci Bundesliga'ya dönüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Tolga Ciğerci, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinin sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Max Kruse'yi de istediği öğrenildi.
09.05.2020
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