Yerry Mina Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Geçtiğimiz sezon Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Yerry Mina kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor.
A Spor ekibi geçtiğimiz yaz transfer döneminde olduğu gibi bu sene de ismi Fenerbahçe ile anılan Kolombiyalı futbolcunun menajeri ve amcası Jair Mina'ya ulaştı.
Çıkan transfer iddialarına yanıt veren Everton'lı oyuncunun menajeri, Yerry Mina'nın gelecek sezon İngiliz ekibinde forma giyeceğini söyledi. Oyuncunun menajerliğini yapan amcası Jair Mina yaptığı açıklamada, "Yerry Mina kesinlikle Everton'dan ayrılmayacak. Bu tip transfer haberleri tamamen dedikodudan ibaret. Mina'nın Everton'a borcu var ve kendisini burada ispatlamak zorunda. Everton'dan ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.
Yerry Mina geçtiğimiz sezon yaklaşık 30 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan Everton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde istediği süreyi alamayan Kolombiyalı stoper, toplam 15 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların sadece 12'sinde sahaya ilk 11'de çıktı.
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