07 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe Zajc'ın fiyatını belirledi

Serie​ A'ya averajla tutunan Genoa, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için kesenin ağzını açacak. Ligin ilk yarısında Empoli'de oynadığı dönemde de Sloven on numarayı takip eden ​Genoa, Zajc için ​Fenerbahçe'ye 6 milyon ​Euro teklif etti. Sarı lacivertlilerin talebiyse 10 milyon Euro.
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