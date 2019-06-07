Fenerbahçe Zajc'ın fiyatını belirledi

Serie​ A'ya averajla tutunan Genoa, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için kesenin ağzını açacak. Ligin ilk yarısında Empoli'de oynadığı dönemde de Sloven on numarayı takip eden ​Genoa, Zajc için ​Fenerbahçe'ye 6 milyon ​Euro teklif etti. Sarı lacivertlilerin talebiyse 10 milyon Euro.