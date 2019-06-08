Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

EURO 2020 eleme maçlarının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Emre Belözoğlu, futbolu da sarı lacivertli forma altında bırakacak...

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirme hedefinde olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri yükseliyor. Tecrübeli oyuncunun EURO 2020 eleme maçlarının ardından sarı lacivertli takımla resmi mukaveleyi imzalaması bekleniyor.

Bonservisi elinde bulunan 39 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe konusunda oldukça duygusal davranıyor. 2018-2019 sezonunun ardından futbolu bırakmayı düşünen Emre Fenerbahçe'den gelen teklif sonrası kariyer planında değişiklik yaptı. Her zaman 'Fenerbahçeli Emre olarak anılmak isterim" diyen tecrübeli yıldız sarı lacivertlilerden gelen teklif sonrası jübilesini gönül verdiği kulüpte yapmayı planlıyor.

Futbolu Fenerbahçe'de bitirme şansı oluşan deneyimli orta saha oyuncusu, daha önce 7 sene formasını giydiği ve kaptanlık yaptığı takımına son bir kez daha hizmet etmenin hazırlığını yapıyor. Emre Belözoğlu'nun bir amacı da son yıllarda sıkıntılar içinde olan sarı lacivertli takımda eksikliği hissedilen lider futbolcu görevini üstlenmek.

Tecrübeli futbolcu, kariyerindeki son senesini sarı-lacivertli camiada geçirip, hem dördüncü yıldızın kazanılmasını amaçlıyor hem de çocukluktan beri kurduğu Fenerbahçe'de jübile hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Sarı-lacivertli takım ise Emre'nin ardından geçirdiği dört sezonda kupa hasretine son veremedi. Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrıldığı 2015-2016 sezonundan bu yana sportif açıdan hiçbir başarı kazanamadı. Emre ile 2008-2015 yılları arasında 7 senede 6 kupa kaldıran Fenerbahçe, Emre'siz geçen son 4 yılda ise hiç kupa kaldıramadı. 2013-14 sezonunda gelen son şampiyonlukta da takım kaptanı olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe kariyerinde 2 süper lig, 2 Türkiye kupası, 2 de süper kupa şampiyonluğu bulunuyor.