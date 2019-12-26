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Yeni sol bek adayı: Racine Coly

Sol bek takviyesi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Nice'te forma giyen Racine Coly'yi listesine aldı.
26.12.2019

Ligin ilk yarısında Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler ikinci devrede aynı duruma düşmek istemiyor.

Rotayı bu kez Fransa'ya çeviren Fenerbahçe, Olimpiyakos'ta forma giyen Leonardo Koutris'in ardından Nice'in Senegalli sol beki Racine Coly de gündemine aldı.

Sarı lacivertli yönetim Coly için de tıpkı Koutris'te olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Senegalli futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

Sezonun ilk haftalarında 11'de forma giyen Coly, son maçlarda yerini sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Nsoki'ye kaptırdı.

24 yaşındaki Senegalli futbolcu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

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