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Alper Potuk ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Alper Potuk takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
26.12.2019

Sarı lacivertli ekipte beklenen performansı gösteremeyen Alper'e Süper Lig takımlarının ilgisi sürüyor.

Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'un ardından İstikbal Mobilya Kayserispor'un da Alper'e talip olduğu ancak tecrübeli oyuncunun bu teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

28 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inandığı ve bu nedenle sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile yoluna devam etmek istediği öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetim ise Alper'in devre arasında düzenli oynayabileceği bir kulübe kiralanıp, Ozan Tufan gibi daha güçlü dönmesini istiyor.

Alper Potuk, bu sezon Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

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