26 Aralık 2019, Perşembe

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Mehmet Emin Uluç'tan flaş Kolarov açıklaması

Devre arasında kadrosuna bir sol-bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim olan Kolarav ile ilgili Mehmet Emin Uluç'tan flaş bir açıklama geldi.
26.12.2019

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