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Volkan Demir'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "Son 5-6 yıldır..."

Son dakika haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında derbiye dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Son oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi; hayatımızdan çalınan 90 dakikaydı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçları ise son 5-6 yıldır futbol kalitesi olarak Galatasaray maçlarının önüne geçti." ifadelerini kullandı.
27.11.2020
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