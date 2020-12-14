Volkan Demir: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'yi Çoban Matı etti!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 gibi şok bir skorla mağlup olan Fenerbahçe'de, yenilginin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip eleştiri oklarının hedefi olurken, A Spor yorumcusu Volkan Demir Spor Ajansı programında yaptığı değerlendirmede "Malatyaspor Fenerbahçe'yi 20 dakikada mat etti, hem de Çoban Matı etti" ifadelerini kullandı.

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