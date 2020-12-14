14 Aralık 2020, Pazartesi

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Turgay Demir: Fenerbahçe'de oyunun bir adı yok!

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe için değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun adı yok" eleştirisinde bulundu.
14.12.2020
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