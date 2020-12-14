14 Aralık 2020, Pazartesi
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Çarpıcı Jose Sosa yorumu! "Bu performansıyla Fenerbahçe'de saha liderliği yapamaz"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertli oyuncu Sosa ile ilgili konuşan Uzundurukan, "Sosa, bu performansıyla Fenerbahçe'de saha liderliği yapamaz, yedek kulübesinde 3-5 maç oturması lazım." ifadelerini kullandı.
14.12.2020
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