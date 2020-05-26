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Fenerbahçe Riva'da antrenmanlara başlıyor! Volkan Demir aktardı

Gün Ortası programına bağlanan A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktardı. Demir, "Can Bartu Tesisleri pandemi sürecine uygun olmadığı için, Fenerbahçe TFF'nin Riva Tesisleri'ni kullanıyor" ifadelerini kullandı.
26.05.2020
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