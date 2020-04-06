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Fenerbahçe video konferans ile çalışmalarına devam etti

Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evden sürdüren Fenerbahçe, günü video konferans üzerinden yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuların çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.
06.04.2020
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