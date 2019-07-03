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Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al İttıhad'de forma giyen eski Galatasaraylı Garry Rodrıgues'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
03.07.2019

Fenerbahçe Garry Rodrigues'in transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler, Rodrigues'in kiralanması konusunda Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübüyle anlaşmaya vardı.

Al İttizad, 28 yaşındaki futbolcuyu yüksek maaşı ve FİFA ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle gözden çıkarmıştı. Devreye giren Fenerbahçe, önce Rodrogues'le ardından Suudi Arabistan ekibiyle el sıkıştı. Sarı lacivertli kulübün Garry Rodrıgues'i 2 yıllığına kiralandığını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Skorer kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın Garry Rodrogues'in transferinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

2017'de PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Rodrgiues özellikle ikinci sezonunda sarı kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkati çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray kariyerinde 78 resmi maça çıkarken 16 gol - 12 asist üretti. Geçen sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrgıues, 9 maç oynadı ve 1 gol kaydetti...

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