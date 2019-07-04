Topuk Yaylası'ndan çok özel görüntüler | Video haber

Fenerbahçe kamp için Topuk Yaylası'nda... Sarı lacivertliler yeni sezon için kamp çalışmalarına başlıyor. Fenerbahçe, dün yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Topuk Yaylası'ndan gelişmeleri aktardı.