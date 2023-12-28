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Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen'den Süper Kupa sözleri! Kupayı kim alır?

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, "Süper Kupa'yı kim alır?" sorusuna yanıt verdi ve iki takımın son durumlarını değerlendirdi. İşte o sözler...

28 Aralık 2023 | 23:47
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