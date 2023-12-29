Ali Koç Süper Kupa finali öncesi A Spor'a konuştu!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Koç, "Öncelikle hazırız. Oyunculara az önce şans diledim. Her anlamda maça hazırız. İnşallah hazırlığımız netice verir ve arzu ettiğimiz kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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