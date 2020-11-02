"Türk futbolunda yeni bir Fatih Terim çıkacaksa bu Emre Belözoğlu olur"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Türk futbolunda yeni bir Fatih Terim çıkacaksa bu Emre Belözoğlu olur." dedi.

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Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak fazla kalacağını düşünmüyorum. Sahaya ineceğini düşünüyorum çünkü sahada da çok başarılı olacak. Türk futbolundan yeni bir Şenol Güneş, yeni bir Fatih Terim, yeni bir Mustafa Denizli çıkacaksa bu Emre Belözoğlu olur."