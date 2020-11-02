Çarpıcı yorum! "Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa..."

Eski futbolcu ve teknik direktör Engin İpekoğlu, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. İpekoğlu, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren İpekoğlu, "Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa önümüzdeki 3-4 yıla da damga vurur." ifadelerini kullandı.