Turgay Demir'den flaş sözler! "Sosa titrek bir lamba gibi"

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi gündeme damga vurmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 4-3 üstünlüğü ile tamamlanan mücadele ardından A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Turgay Demir derbiyi yorumladı. Usta gazeteci, eleştirilen yıldız Sosa hakkında flaş bir yorumda bulundu. Demir, "Sosa titrek bir lamba gibi" ifadelerini kullandı.

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