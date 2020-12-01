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Savaş Çorlu: "Fenerbahçe'de herkes komutan..."

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı mücadeleyi A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında yorumlayan Savaş Çorlu, "Fenerbahçe'de herkes komutan olmuş. Savaşçı yok" yorumunda bulundu. İşte o sözler...
01.12.2020
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