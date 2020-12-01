01 Aralık 2020, Salı
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Turgay Demir'den derbi yorumu! "Ozan Tufan'ın iyi oynadığını bile fark etmediler!"
Süper Lig'in 10. haftası tam 7 gollü Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta sahadan 4-3 galip ayrıldı. Derbiyi A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında değerlendiren usta gazeteci Turgay Demir, "Ozan Tufan'ın iyi oynadığını bile fark etmediler. Ozan Tufan olmasa sahada Fenerbahçe adına ne kalacaktı?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
01.12.2020
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