Turgay Demir'den derbi yorumu! "Ozan Tufan'ın iyi oynadığını bile fark etmediler!"

Süper Lig'in 10. haftası tam 7 gollü Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta sahadan 4-3 galip ayrıldı. Derbiyi A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında değerlendiren usta gazeteci Turgay Demir, "Ozan Tufan'ın iyi oynadığını bile fark etmediler. Ozan Tufan olmasa sahada Fenerbahçe adına ne kalacaktı?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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