Turgay Demir sürpriz takası açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine değinen A Spor yorumcusu Turgay Demir, iki ezeli rakip arasında olabilecek sürpriz bir takası açıkladı. Demir, "Benim duyduğum takasta Deniz Türüç-Adem Ljajic takası. Sergen Yalçın, Ozan Tufan'ı istiyor. Fenerbahçe de Dorukhan'ı istiyor" ifadelerini kullandı.

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