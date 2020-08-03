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"Erol Bulut tercihi yönetimin yaptığı en doğru hamle"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor'dan Erol Bulut'u getirmesini değerlendirdi. Bol, "Sarı-lacivertli yönetimin yaptığı en doğru hamle Erol Bulut'u takımın başına getirmektir." dedi.
03.08.2020
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