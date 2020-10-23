Turgay Demir: Samatta adam!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin yeni golcüsü Samatta ile ilgili konuşan Demir, "Samatta adam!" ifadelerini kullandı.

ABONE OL