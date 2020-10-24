Mehmet Ayan: Dorukhan Toköz'ün yolu Fenerbahçe'ye gider

A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayan, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili "Dorukhan'ın yolu Fenerbahçe'ye gider." dedi.

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