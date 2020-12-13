13 Aralık 2020, Pazar

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Armağan Turhan: Son yılların en kötü Fenerbahçe'sini izledim

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor. A Spor'da yayınlanan Haydi Maça programında değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Armağan Turhan "Son yılların en kötü Fenerbahçe'sini izledim" dedi.
13.12.2020
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